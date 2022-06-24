فوز منتخبنا بكرة السلة للناشئات على ساموا في بطولة آسيا 

حقق منتخبنا الوطني بكرة السلة للناشئات فوزا غاليا وجديرا على منتخب ساموا بفارق ١٢ نقطة وبواقع ٧٥-٦٣ وذلك في أولى مبارياته ببطولة آسيا فئة (ب) المقامة في العاصمة الأردنية عمان.

البداية لم تكن موفقة لمنتخبنا وبدا واضحا الارتباك على أدائه بسبب عدم دخول لاعباتنا في أجواء اللقاء، بالمقابل فرضت لاعبات ساموا سيطرتهن ولعبن بطريقة جيدة ونجحن في توسيع الفارق والتقدم مع نهاية الربع الأول ٢١-١٨.

في الحصة الثانية تنفست لاعباتنا الصعداء واستعدن توازنهن ونجحت تبديلات مدربنا في وضع حد لمسلسل إضاعة الفرص ونجحت لاعباتنا في الوصول لسلة ساموا ثم التسجيل عبر المتألقة سوزان بكور لينتهي الربع لمنتخبنا أداء ونتيجة بواقع ١٩-١٥.

في الحصة الثالثة تابع فريقنا هجومه ولعب بشكل أفضل وبدأت لاعباتنا تدخلن في أجواء اللقاء أكثر بعدما استعدن ثقتهن بأنفسهن ولعبن بأداء جيد نجحن خلاله في توسيع الفارق إلى ثماني نقاط وأنهين الربع لمصلحتهن ١٩-١٢.

في الأخير استمر منتخبنا بأدائه الممتع فرديا وجماعيا وبرزت اللاعبة آية محمد بالمقابل منتخب ساموا حاول العودة للمباراة لكنه فشل أمام اللعب الدفاعي الناجح لمنتخبنا لينتهي الربع لمنتخبنا ١٩-١٥.

قاد مباراة منتخبنا طاقم الحكام مؤلف من الأردني إبراهيم جرار والإيراني ماهسا كارغاري واللبناني سيرجيو كسّاب.

ويلتقي منتخبنا يوم غد السبت في تمام الساعة الرابعة إلا ربعاً منتخب الفلبين.

الوطن اون لاين