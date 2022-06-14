أهلي حلب يحلق بلقبه العشرين على مستوى دوري السلة والشهباء

حقق فريق الاتحاد أهلي حلب لقبه العشرين على مستوى الدوري السوري لكرة السلة والأول منذ العام ٢٠٠٦، بتفوقه على الكرامة في سلسلة نهائي الدوري بثلاث انتصارات متوالية، ٱخرها اليوم في حمص ( صالة غزوان أبو زيد) ٦٨/٧٧.

لتضج حلب بأفراح النصر الرياضي، وتخرج بمسيرات فرح عمت معظم المناطق .

وأكد مدرب الأهلي اللبناني "فؤاد أبو شقرة" بأن حلب الحضارة وشعبها الملهم، وقلعتها الرياضية الأهلي تستحق هذا الفوز والفرح ، مثنيا على فريق الكرامة المحترم ومدربه وأدائه في السلسلة النهائية.

ووجه ابو شقرة رسالة إلى اتحاد اللعبة طالبه فيها بتوظيف نجاح الدوري الاستثنائي، لصالح المنتخب وعودة السلة السورية إلى ألقها، وإنصاف اللاعبين المميزين مثل اسحاق "عبيد وانطوني بكر ونديم عيسى" وغيرهم بضمهم للمنتخب الأول.

من جانبه قائد الأهلي علي ديار بكرلي، أكد بأن المدرب ابو شقرة نجح بتوظيف جوقة النجوم وخرج منها بلقب الدوري، وتمنى مشاركة اللاعبين الأجانب من بداية الدوري المقبل.

بدوره نجم الفريق الجزائري "محمد الحراث"،شكر جمهور الأهلي على المساندة الكبيرة التي ساعدت فريق على حصد اللقب وأثنى على فريق الكرامة.

شام تايمز