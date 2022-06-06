زلزال في الكويت بسبب سحب كميات من البترول 

كشف رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض عبدالله العمري، عن أن ما حدث في الكويت السبت، ليس زلزالاً بل هزة أرضية سببها سحب كميات من البترول.

ونقلت صحيفة "القبس" عن العمري قوله بأن هزة أرضية ضربت الكويت بسبب سحب كميات من البترول دون تعويضها بما يكفي من المياه.

وأوضح الخبير أن هذه الهزة حدثت نتيجة ارتجاجات في القشرة الأرضية، لافتا إلى أنها حالة متكررة وحدثت قبل ذلك في المكسيك، والنرويج، وولاية تكساس الأمريكية.

يذكر أن زلزالا قويا، في ساعة مبكرة من فجر يوم السبت، ضرب الكويت وشعر به السكان في أرجاء البلاد، وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الهزة الأرضية بلغت شدتها 4.5 درجة على مقياس ريختر.

وأكد المركز أن الزلزال وقع على بعد 37 كم جنوب مدينة الكويت، و 23 كم غرب محافظة الأحمدي.