إلقاء القبض على ثلاث نشالات و سارقي المحلات في مجمع القدم الصناعي 

أثناء قيام دورية من قسم شرطة القدم في دمشق بمراقبة الأشخاص الذين يقومون بسرقة ونشل المواطنين في الأماكن المزدحمة ومواقف الميكروباصات اشتبهت بثلاث نسوة، وألقت القبض عليهن أثناء قيامهن بسرقة ونشل مبلغ مالي وجهاز جوال من مواطنة أثناء محاولتها الصعود إلى ميكروباص، وهنّ المدعوات ( ليلى. ع ) و( نسرين .ع ) و(سلمى .ح )، تم استرداد المبلغ المذكور والجوال وسلم إلى صاحبته أصولاً وبالتحقيق معهن اعترفن بإقدامهن على نشل المبالغ المالية والجوالات من المواطنين بطريقة المغافلة مستغلين الازدحام على الميكروباصات، نظّم الضبط اللازم بحقهن أصولاً وتم تقديمهن إلى القضاء المختص.

وفي سياق آخر وأثناء المراقبة والبحث ليلاً عن مرتكبي جرائم السرقة ألقت إحدى دوريات قسم شرطة القدم على مجموعة مؤلفة من ستة أشخاص وهم يقومون بسرقة معدات صناعية من ضمن محلات إصلاح السيارات في مجمع القدم الصناعي، ضبط بحوزتهم أدوات حـ.ادة يستخدمونها في كسر وخلع أقفال المحلات، وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم وقُدّموا إلى القضاء المختص.



وزارة الداخلية السورية