700 ألف لليلة الواحدة.. إيجارات المزارع في ريف دمشق

أصبح تأجير المزارع ذائع الصيت خلال إجازة العيد والأيام التي سبقته بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات، وصعوبة تنقل السوريين للوصول إلى أماكن السياحة في سوريا.



يعتقد الكثيرون أن هناك العديد من الأسباب التي دفعتهم إلى البحث عن مزرعة صغيرة لقضاء بعض الوقت خلال أيام العيد، ومنها أن الذهاب إلى البحر أصبح مكلفًا للغاية ، إضافة إلى صعوبة تأمين الوقود اللازم لطول المسافة من الداخل إلى مدن الساحل.



وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وتلعب الخدمات المقدمة داخل المزرعة دورا في تحديد سعر إيجارها اليومي، في حين يكون للكهرباء الدور الأكبر في تقييم إيجار المزرعة، وذلك فيما إذا توفرت مولدة كهربائية داخلها.



وحول أسعار الإيجارات يقول المحلي في تقرير نشره السبت: “في رصد واستفسار عن الأسعار لاحظنا ارتفاع الأسعار 100% عن العام الفائت، فإيجار مزرعة بالغوطة الشرقية يبدأ من 175 ألف ليرة سورية لليلة الواحدة، أما في مدينة جرمانا يبدأ من 300 ألف ليرة سورية لليلة الواحدة“.



ويضيف: “بينما في مضايا يبدأ السعر من 200 ألف ليرة سورية ليصل إلى حدود 700 ألف ليرة سورية حسب مساحة المزرعة ووجود المولدة أو بدونها، فيزداد السعر بحوالي 100 ألف ليرة سورية“.



أما إيجار مزرعة على طريق المطار يبدأ من 450 ألف ليرة سورية ويصل إلى 600 ألف ليرة سورية لليلة الواحدة، وبيّن صاحب إحدى المزارع أن السعر بعد العيد سينخفض قليلاً وسيتختلف الإيجار بأيام العطل عن الأيام العادية.



يذكر أنه نتيجة أزمة المحروقات التي تعاني من البلاد شهدت السوق السوداء ارتفاعات فلكية بالأسعار، حيث وصل سعر ليتر البنزين لحوالي 7 ألاف بينما سعره الحكومي المدعوم 1100، والحر 1700 أما المازوت فبلغ بالسوق السوداء 5 ألاف فيما السعر المدعوم 500 والحر 1700.!



“أثر برس”