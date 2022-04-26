26-04-2022
طرطشة ماء تتسبب بكسر جمجمة شاب في أطفيح
أصيب شاب بكسر في الجمجمة على أثر مشاجرة وقعت بينه وابن عمه وسائقي تيك توك بقرية في أطفيح.
وتسبب التوك توك في طرطشة مياه على ملابس الطرف الأول من أبناء العم خلال سيرهما بالشارع. وطرف ثاني سائقين توك توك، لتسبب الطرف الثاني في طرطشة مياه على ملابس الطرف الأول خلال سيرهما بالشارع. وتبادل الطرفان إلقاء الحجارة والتشاجر، ما أسفر عن إصابة واحد من الطرف الأول بكسر بالجمجمة.
وقامت الجهات المختصة بضبط المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
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