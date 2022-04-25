بوتين يهنئ ماكرون

أفاد الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل برقية تهنئة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا.

وجاء في البرقية بحسب الكرملين: "خالص تمنياتي لكم بالنجاح في عملكم على رأس الدولة، وكذلك الصحة والعافية".

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الإثنين، فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولاية ثانية في منصب الرئيس، بعد حصده 58.55% من الأصوات خلال الجولة الثانية من الانتخابات أمام منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، فإنّ ماكرون حصد 58.55% من الأصوات أمام منافسته لوبان التي حصدت 41.45% من الأصوات، وذلك بعد الانتهاء من عملية الفرز.

وتوجّه الناخبون في فرنسا إلى صناديق الاقتراع، يوم أمس، ليقرروا من سيترأس البلاد في ظل منافسة محتدمة بين ماكرون ولوبان.

وأكد إيمانويل ماكرون، في خطاب بعد إعادة انتخابه، أنّه سيكون "رئيساً لكل الفرنسيين، لا مرشح تيار معين"، لافتاً إلى أنّ السنوات المقبلة ستكون تاريخية.