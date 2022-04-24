حدث في السويداء.. خطف زوجة صديقه ثم ؟

بعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في السويداء بدخول مصاب يدعى (عبيدة) إلى المشفى مفارقاً الحياة نتيجة تعرضه لإطلاق نار في مدينة شهبا من قبل شخص يدعى (أحمد. ع )،تم إلقاء القبض على القـ.اتل المذكور والمدعوين ( رامي . أ ) و( رغيد. م ) ، وبالتحقيق مع القاتل المدعو (أحمد. ع) من قبل فرع الأمن الجنائي في السويداء اعترف بإقدامه على قـ.تل المغدور بإطلاق النار عليه من بندقية حربية بعد تعرض منزله للسرقة واشتباهه بشقيق المغدور المدعو (رغيد. م ) وقيامه بالاشتراك مع شقيقه المتواري والمقبوض عليه ( رامي. أ)



على اقتياد زوجة وأولاد المذكور إلى منزله في مدينة شهبا واحتجازهم واستدراج المذكور ( رغيد ) إلى منزله وإطلاق النـ.ار عليه وإصابة قدمه بشظـ.ايا واحتجازه مع عائلته واشتراكه مع المقبوض عليه وأشخاص متوارين على ضـ.رب المذكور كي يعترف بسرقة منزله، وبعدها قام القاتل بالاتصال مع المغدور واستدراجه إلى منزله ولدى حضوره إلى منزل القاتل لسؤاله عن سبب اتهامه بالسرقة حاول احتجازه فتمكن من الإفلات منه عندها أقدم على إطلاق النـ.ار عليه وقتله، وأثناء ذلك حاول المدعو (رغيد) الهرب فتم إطلاق النـ.ار عليه وإصابته.

وبالتحقيق مع المقبوض عليه ( رامي. أ) اعترف باشتراكه مع القاتل باحتجاز عائلة المذكور وتعاطيه المواد المخدرة وترويجها، وأنكر المقبوض عليه ( رغيد. م ) علاقته بالسرقة واعترف بشرائه البنـ.دقية الحربية دون علمه بأنها مسروقة.

تم مصادرة أدوات الجريمة، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم والأبحاث مستمرة عن المتوارين، وسيتم تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وزارة الداخلية السورية