تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات التي تقل القوات الروسية إلى سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس السبت، أنّ بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل روسيا على متنها عسكرييها إلى سوريا.

وأوضح جاويش أوغلو، في تصريحات أدلى بها للصحافيين على متن طائرته متوجهاً إلى الأوروغواي، أنّ الترخيص الممنوح لمدة ثلاثة أشهر من أنقرة إلى موسكو لتسيير هذه الرحلات انقضى في نيسان/أبريل.



وذكر جاويش أوغلو أنّه ناقش هذا الأمر، في آذار/مارس الماضي، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي تعهد بإطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على المسألة.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أنّ الجانب الروسي أبلغ أنقرة بأنّ بوتين أمر بالتوقف عن تسيير هذه الرحلات.

وشدد جاويش أوغلو على أنّ الحوار مستمر بين تركيا وروسيا بشأن اتفاقية “مونترو” وغيرها من المسائل الملحة، مشيراً إلى أنّ قرار أنقرة بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، لا ينطبق على السفن العسكرية الروسية فقط “بل وكذلك على تلك التابعة لحلف الناتو”.

وأكد وزير الخارجية التركي موقف أنقرة الثابت القاضي بعدم الانضمام إلى فرض عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.



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