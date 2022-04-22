جبلة يحرم تشرين من اللقب الذهبي

انطلقت اليوم مباريات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري السوري الممتاز بكرة القدم فجرت ست مباريات عنوانها الأهم فوز جبلة على تشرين وهبوط النواعير رسميا لينضم إلى عفرين وإليكم النتائج:

في دمشق حقق الجيش فوزا متأخرا على الوحدة بهدف عبد الرحمن بركات قبل دقيقة من النهاية وطرد في المباراة لاعبا الجيش أحمد الصالح ومحمد الواكد ولاعبا الوحدة ضياء الحق محمد وعبد الرحمن بركات.

وفي دمشق أيضا فاز حرجلة على النواعير بثلاثة أهداف لهدفين وسجل للفائز محمد حمدكو وعبد الرزاق الحسين وسليمان رشو وللخاسر أنس الشوا وعبد الهادي الدالي.

في اللاذقية حقق حطين فوزا مهما في سعيه لتلافي الهبوط على حساب الاتحاد بهدفين سجلهما حسين جويد ومصطفى جنيد.

وفي حمص سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة الوثبة والشرطة وسجل للمضيف وائل الرفاعي وللضيف يوسف عرفة وأهدر أنس بوطة ركلة جزاء للوثبة.

في حلب تفوق الفتوة على عفرين بثلاثة أهداف لهدف وسجل ﻻزرق الدير محمد زينو هدفين وأسعد الخضر ولأخضر حلب أحمد العبد الله.

وفي جبلة حقق فريقها فوزا مثيرا على المتصدر تشرين بهدفين لهدف حارما إياه من لقب ذهبي ملحقا به الخسارة الأولى هذا الموسم وسجل للنوارس حيدر محمد وحمزة الكردي وللبحارة زكريا العمري.

وتختتم المباريات في سهرة اليوم بلقاء الطليعة والكرامة.

يتصدر تشرين بثلاث وخمسين نقطة مقابل 46 للوثبة و41 للجيش و35 للوحدة و33 لجبلة و32 للفتوة و31 للطليعة و29 للاتحاد و28 للكرامة و27 لحطين و24 لحرجلة و21 للشرطة و13 للنواعير و4 لعفرين.