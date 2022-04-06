اختبار خاصية جديدة في تويتر تعرفوا عليها 

كشفت شبكة تويتر أنها تعمل على ابتكار خاصية تتيح تعديل منشور في حال تضَمُّنه خطأ إملائيا أو أي خطأ آخر، وجاء ذلك عبر تغريدة نشرت على حساب الشبكة الرسمي، قالت فيها «بما أن الجميع يسأل.. نعم، نحن نعمل على خاصية التحرير منذ العام الفائت!».

ولطالما طالب مستخدمو تويتر بإضافة هذه الخاصية، حيث أكد مسؤولون في الشركة أنه «الخيار الأكثر طلباً منذ سنوات»، إلا أن إطلاقه رسمياً سيستغرق وقتا إذ «يمكن أن يستخدم لتعديل أرشيفات محادثة عامة ما لم تتوافر ضوابط تحول دون ذلك مثل حصر التعديل بحدود زمنية».

وسيختبر الخاصية الجديدة المشتركين في خدمة “تويتر بلو” قبل بقية المستخدمين، حيث توفر الخدمة امتيازات إضافية مقابل 3 دولارات شهرياً، منها خيار التراجع عن التغريدة، أو سحبها قبل نشرها.

يشار أن “إيلون ماسك”، العضو الجديد في مجلس إدارة تويتر، كان قد استطلع آراء متابعيه حول الخاصية، إلا أن قسم التواصل في الشبكة قال في إعلانه على سبيل المزاح «لم نتوصل إلى هذه الفكرة بفضل استطلاع»، وفق “أ ف ب”.



وبلغ عدد المصوتين على استطلاع ماسك 4.4 ملايين، أجاب 73% منهم بـ”نعم”.

