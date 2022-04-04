الجيش يوسّع نطاق رماياته المدفعية والطيران الحربي يدمر مقراً لـ أنصار التوحيد بإدلب

نفّذ الطيران الحربي السوري الروسي المشترك عدة غارات على أحد مواقع المسلحين على محور بلدة سفوهن بجبل الزاوية جنوب ادلب

وقال مصدر ميداني لـ “أثر” إن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت أحد المقرات التابعة لفصيل “أنصار التوحيد” على محور بلدة سفوهن جنوب إدلب مما استدعى تدخلاً سريعاً من قبل الطيران الحربي عبر 4 غارات جوية أسفرت عن تدمير المقر المستهدف بشكل كامل ومقتل وإصابة أكثر من 15 مسلحاً.



وتابع المصدر أن المسلحين عمدوا على إنشاء مقر ضمن أحد الكهوف بأحد التلال المحيطة ببلدة سفوهن من أجل الاحتماء من ضربات المدفعية للجيش السوري.

وأفادت المعلومات بأن المقر عبارة عن غرفة عمليات تضم تجهيزات لوجستية ومعدات عسكرية تستخدمها الفصائل المسلحة.

ولا تزال جبهات ريف إدلب تشهد تصعيداً بين الفصائل المسلحة والجيش السوري، حيث يلجأ الأخير إلى توسيع نطاق الرمايات المدفعية والصاروخية لتشمل خطوط إمدادهم الخلفية القادمة من مدينة أريحا ومحيط الطريق الدولي M4.