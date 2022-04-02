مفاجأة غير متوقعة في الدوري السوري لكرة القدم

فجّر فريق الحرجلة، مفاجئة من العيار الثقيل، حين هزم الجيش بنتيجة (1-0)، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة 16 من الدوري السوري. وسجل أحمد حاتم هدف الحرجلة في الدقيقة (36).

الحرجلة رفع رصيده إلى 20 نقطة، وارتقى للمركز التاسع، فيما ظل الجيش عند 29 نقطة في المركز الرابع.

الحرجلة قدم أفضل مبارياته، وخاصة في وسط الملعب بقيادة محمد كروما وبهاء الأسدي.

كما ساهم هادي منون حارس المرمى بالفوز حين تصدى للكثير من الكرات الخطرة، وخاصة في الشوط الثاني.

ورغم محاولات محمد الواكد وزيد غرير، إلا أن الجيش فشل باختراق دفاعات الحرجلة.

وكانت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة السوري، قررت تأجيل المباراة بسبب مواجهة الجيش للتعاون السعودي، بداية الشهر الحالي.

وذلك ضمن الدور التمهيدي المؤهل لدوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا والتي خسرها الجيش بركلات الترجيح.