تغريم تاجر محروقات بنصف مليا ليرة لسرقة مادة المازوت

30-03-2022

تغريم تاجر محروقات بنصف مليا ليرة لسرقة مادة المازوت

أكدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أن دورياتها تمكنت من ضبط تاجر محروقات بمخالفة الإتجار بمادة المازوت و استخدام البطاقة الذكية بصورة غير مشروعة بكمية ١٠٠ ألف ليتر مازوت وضبط لديه حوالي/٣٥٣/ بطاقة ذكية للسيارات، حيث تم تغريم المخالف بمبلغ إجمالي زادت قيمته على ٥١٠ ملايين ليرة و ضبط محطة محروقات في منطقة القطيفة بمخالفة احتكار مادة البنزين و تجميع البطاقات الذكية و تغريمها بمبلغ ثلاثمئة ألف ليرة بمخالفة الإعلان و البيع بسعر زائد و عدم حيازة فواتير لمادة الزيت النباتي و السمن والتلاعب بمادة الرغيف التمويني..

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