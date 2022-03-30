مقتل خمسة إسرائيليين في عملية فدائية بتل أبيب

قتل 5 إسرائيليين وأصيب 6 على الأقل، مساء اليوم، في عملية فدائية في ضواحي تل أبيب في فلسطين المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الهجومين وقعا في شارع هشانيم في بني براك وشارع جابوتنسكي في رمات غان.

وقتل ثلاثة إسرائيليين في إطلاق النار في بني براك واثنان آخران في رمات غان، وأصيب آخرون بينهم عناصر في الشرطة الإسرائيلية.

وزعمت وسائل إعلام العدو، أن منفّذ العملية في رمات غان فارق الحياة في مستشفى بيلينسون في بتاح تكفا، بعد إصابته بجروح قاتلة في موقع العملية.

وقال مسؤولون أمنيون لتلك الوسائل، إنه «لم يتضح في الوقت الحالي ما إذا كان هناك مسلح وراء إطلاق النار أم اثنين. وأن السلطات الآن تحاول تحديد موقع لقطات فيديو من الشارع وفهم تسلسل الأحداث».

وطلب رئيس بلدية بني براك من الإسرائيليين البقاء في منازلهم «حتى يتضح الوضع».