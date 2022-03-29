العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في يومها الـ34

بالتوازي مع استمرار الجيش الروسي في ضرب المواقع العسكرية والحيوية الأوكرانية، تنعقد في إسطنبول الجولة الجديدة من المفاوضات بين وفدي موسكو وكييف.

ميدانيا

إصابة مراسل صحفي روسي برصاص قناص قرب مدينة ماريوبول

الطوارئ الروسية: قمنا اليوم بنقل أكثر من 300 طن من المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا ودونباس

تشاووش أوغلو: اليوم تم تسجيل التقدم الأكبر أهمية منذ بدء المباحثات الروسية الأوكرانية

العسكريون الروس يوصلون مساعدات إنسانية إلى بلدات في مقاطعتي خاركوف وسومي بشرق أوكرانيا

الإعلان عن القبض على اثنين من المتورطين بتعذيب الجنود الروس بأوكرانيا

الدفاع الروسية تقرر خفض عملياتها القتالية بشكل جذري على محورين في أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي يعلن تنفيذ المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تشن عملية سيبرانية واسعة ضد روسيا ستؤدي إلى عواقب وخيمة

جمهورية دونيتسك: عملية التحرير في ماريوبول لا تزال مستمرة

فيديو متداول يظهر نازيين أوكران يقودون جنودا إلى قبر جماعي استعدادا لإعدامهم

قوات دونيتسك تحرر 135 مركزا سكنيا في الجمهورية

تدمير مدرعات أوكرانية بصواريخ روسية عالية الدقة

الدفاع الروسية: صواريخ مجنحة روسية دمرت قاعدة وقود كبيرة بالقرب من قرية كليفنا بمنطقة ريفنا

الدفاع الروسية: طائرات عمليات تكتيكية تدمر 68 منشأة عسكرية أوكرانية

موسكو.. التحقيق في تعرض أسير روسي لتنكيل وحشي قبل قتله على أيدي النازيين في أوكرانيا

سكان ماريوبول يتحدثون لـRT عن ممارسات نازيي "آزوف"

موسكو: قوات كييف تضم وحدات تحمل رموز الرايخ الثالث في ألمانيا النازية

إجلاء أكثر من 130 مواطنا تركيا من خيرسون إلى القرم

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5 دول غربية تتفق على الحفاظ على عزيمتها تجاه روسيا

الأمم المتحدة ترحب بتقدم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

الكرملين: بوتين وماكرون بحثا نتائج مفاوضات اسطنبول ومدفوعات الغاز الروسي بالروبل

رئيس دونيتسك الشعبية لا يستبعد انضمام دونيتسك إلى روسيا بعد اكتمال تحريرها

البنتاغون: على قوات "الناتو" تعزيز موقعها في أوروبا

موسكو تطالب سلطات كييف بالإفراج عن موظفي "روس أتوم"

روسيا تطرد 10 دبلوماسيين من سفارات ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا

أبراموفيتش التقى أردوغان قبل انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

بورصة موسكو.. المؤشر RTS يقفز بأكثر من 10%

"بلومبرغ": انقسام الحلفاء بالناتو حول الحوار مع بوتين

ميدينسكي: كييف وعدت باتخاذ أشد الإجراءات ضد المجرمين الذين قاموا بتعذيب الأسرى الروس

تفاديا لأجواء روسيا.. شركة آسيوية تطلق أطول رحلة طيران في العالم

أبراموفيتش التقى أردوغان قبل انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

الخارجية الروسية تستدعي سفراء دول البلطيق الثلاث

الاعتداء على كاهن أرثوذكسي داخل كنيسة بأوكرانيا

أردوغان: نأمل بأن يعود لقاء اسطنبول بفائدة إلى العملية التفاوضية بين روسيا وأوكرانيا

سيناتور روسي يعلق على الدعوة الأممية للتحقيق في حوادث تعذيب الأسرى في أوكرانيا

"بلومبيرغ": انقسام داخل حلف "الناتو" حول التفاوض مع روسيا ومواصلة تسليح أوكرانيا

"بلومبيرغ": حلفاء واشنطن أداروا ظهورهم لبايدن بعد ألفاظه عن بوتين

بايدن يوضح أنه لم يكن يقصد إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا

بايدن يقول إن تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل يساء تفسيرها

ماكرون بصدد الاتصال مع بوتين الثلاثاء

الكرملين: الناتو "آلة مواجهة"

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق بحوادث تعذيب الأسرى في أوكرانيا

بيسكوف: روسيا تشعر بأنها "في خضمّ حرب اقتصادية"

الكرملين: روسيا لا تنوي التفكير في إرسال قواتها إلى أي دولة في الناتو "إن لم يضطروها لذلك"

شركة "أي.أون": ألمانيا تحتاج 3 سنوات لإيجاد بديل عن الغاز الروسي

أستراليا تفرض عقوبات ضد 39 روسيا

اليابان تعلق على احتمال شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي بالروبل

فرنسيون يصفون بايدن بـ"الكارثة" بعد كلماته عن بوتين

سبع دول أوروبية تدعو مواطنيها لعدم التطوع للقتال إلى جانب الجيش الأوكراني