المعتوق يكشف هدف المنتخب السوري في مواجهة العراق؟

عقد مساء اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المنتخب السوري مع نظيره العراقي والتي ستجري على استاد راشد (ملعب شباب الأهلي) يوم غد بتمام الساعة 5.45 مساء بتوقيت دبي (4.45 بتوقيت دمشق).

وأكد المدير الفني لمـنتخب سوريا #غسان_معتوق أن «هدفنا المعلن للنافذة الأخيرة لم يتغير، حيث أكدنا بأننا نسعى لتحقيق الفوز في المباراتين الأخيرتين، وحصد النقاط الست كاملة، وذلك لتحسين ترتيبنا النهائي في المجموعة، لذا فإن الفوز في مباراة الغد مهم جداً».

وتابع المعتوق: «لا شك أن المنتـخب العراقي لديه الطموح والحافز الأكبر بالنظر إلى أنه لم يفقد الأمل بالتأهل إلى الملحق، لكننا نمتلك الحق المشروع لتحقيق الفوز من أجل تحسين الصورة التي ظهر عليها منـتخبنا في الفترة الماضية، التي شهدت الكثير من التخبطات، نحتاج إلى استرجاع الفرحة وثقة الجماهير السورية بمنتخبها».

من جهته أكد حارس مرمى منتخب سوريا أحمد مدنية أن اللاعبين يشعرون بمسؤولية كبيرة على عاتقهم دون أية ضغوطات على عكس المنتـخب العراقي الذي لا يزال ينافس على المركز المؤهل للملحق الآسيوي.

وأضاف مدينة: «المعنويات ارتفعت بعد الفوز على لبنان، لذا نتطلع لمواصلة العرض الجيد والفوز ورد الاعتبار، ومصالحة الجماهير وهذا أمر مهم للغاية».

تتوجه أنظار الجماهير في سوريا، صوب الإمارات، بعد غدٍ الثلاثاء لمتابعة مواجهة نسور قاسيون مع المنتخب العراقي، في ختام منافسات الدور الثالث من المؤهل لمونديال قطر 2022.

ويتطلع نسور قاسيون، لتحقيق الفوز الثاني في الدور الثالث، لمصالحة أنصاره بعد مسلسل من النتائج الضعيفة وهزائم ثقيلة، أبعدته مبكرا عن دائرة المنافسة، رغم التوقعات التي رجحت تفوقه قبل انطلاق الدور الثالث.

ويتسلح منتخب سوريا، بحالة معنوية مرتفعة قبل لقاء العراق، سببها الفوز على لبنان في عقر داره، الخميس الماضي بنتيجة (3-0).