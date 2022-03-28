تحذيرات من وجود عملة مزورة من فئة الـ 5000 ليرة سورية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعملة مزورة من فئة الـ 5000 ليرة سورية محذرين من التعامل بها دون الانتباه لكونها مزورة.

وبحسب ما هو متداول فإن هذه العملة المزورة، يمكن كشفها من خلال 3 أمور يجب التدقيق بها هي:

1- العلامة المائية (5000) المزورة باللون الذهبي.

2- عدم تواجد الثقوب عبر الضوء.

3- الأرقام شكلها ليست صحيحة ومكررة.

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن عن طرح فئة نقدية جديدة (5000 ليرة سورية) للتداول بتاريخ 24/01/2021، مشيراً إلى أنها تتمتع بمزايا أمنية عالية يصعب تزويرها أو تزييفها ويسهل تمييزها.

وعن هذه المزايا، سبق وأوضح مصدر في المصرف المركزي لـ “أثر” بأنها تتمثل بـ: طباعة نافرة تضفي على الورقة خشونة متميز، علامة بشكل نجمة في أسفل يسار الورقة تظهر بلون موحد عند النظر إلى الورقة بشكل مباشر، فيما يظهر رقم الفئة 5000 بألوان متعددة عندما تلوى الورقة.

وتحوي الورقة علامة على شكل نجمة تكتمل معالمها الموجودة على وجهي الورقة عند النظر إلى الورقة عبر الضوء.



وعلى الوجه الخلفي للورقة تخريم مجهري للرقم /5000/ يظهر بشكل عامودي في وسط الجهة اليسرى من الورقة عند النظر إليها بمواجهة الضوء، عدا عن أن الصورة المائية (العقاب ورقم الفئة يظهران عند النظر إلى الورقة في مواجهة الضوء)، إضافة إلى مزايا أخرى وردت على موقع المصرف المركزي.

ورغم ذلك، نشرت وزارة الداخلية عدة مرات معلومات تفيد بالقبض على أشخاص امتهنوا تزوير العملة ومن ضمنها فئة الـ 5000 ليرة سورية

اثر برس