وفاة سيدة مصرية في جلسة تخسيس

لقيت سيدة مصرية (تدعى داليا) في العقد الثالث من عمرها، مصرعها إثر خضوعها لجلسة تخسيس في أحد مراكز العلاج الطبيعي في منطقة منطقة حدائق الأهرام جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وبينت التحقيقات أن السيدة ابنة طبيب كانت تحلم بالرشاقة بالجسم المثالي، فلجأت إلى أحد مراكز العلاج الطبيعي التي تقدم خدمات التخسيس عبر طريقة التبريد. لكنها خلال إحدى هذه الجلسات، أصيبت بتشنجات وتوفيت في الحال.

ليتبين لاحقاً أن المركز يملكه ويديره طبيبان حاصلان على بكالوريوس في العلاج الطبيعي، ويقدم خدمة التخسيس بالتبريد، من خلال جهاز يسمى “الكرايو”، يتخلص من الدهون المتراكمة تحت الجلد ويفتتها عن طريق الحرارة المتدنية جدا.

كما يجمد الدهون الزائدة أيضا في بعض مناطق الجسم، ويشد الجلد دون تدخل جراحي.

فيما قررت النيابة العامة لاحقا التحفظ على المركز ومباشرة التحقيقات بغية كشف ملابسات الواقعة، كما طلبت تشريح جثة السيدة، وإعداد تقرير بحالتها لتبيان سبب وفاتها.