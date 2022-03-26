توقيف 9 أشخاص في حلب يمتهنون جرائم السرقة والنشل

تمكن قسم شرطة باب النصر في حلب من توقيف (9 ) تسعة أشخاص يمتهنون جرائم السرقة، وهم المدعوين (حمزة. خ ) و( أحمد. خ ) و(عبد الجبار. ح ) و(محمد. ح) و(ربيع. ع ) و( محمود.ج ) و( رضوان. ج) و(يوسف. م) و(مصطفى. ك )، وبتدقيق أوضاعهم تبين أن بعضهم مطلوبين بجرائم نشل وسرقة، وبالتحقيق معهم من قبل فرع الأمن الجنائي في حلب اعترفوا بإقدامهم على ارتكاب عدة عمليات سرقة في أماكن متفرقة من مدينة حلب، وهي على الشكل التالي:

*سرقة كتب وقرطاسية وإذاعة مدرسية ومدفأتين وبرجكتور وكمية من مادة المازوت من مدرسة في محلة المعادي.

*سرقة أكبال كهربائية من مداخل الأبنية السكنية في أحياء الزبدية والسكري، وأكبال الهاتف الأرضية من جانب قلعة حلب وسرقة كبل كهربائي من ضمن بناء في محلة السبع بحرات، وإحراق الأسلاك واستخراج مادة النحاس منها وبيعها.

*سرقة أسلاك كهربائية ومحرك ماكينة خياطة معطل من ورشة خياطة وبيع المحرك لبائع جوال.

(سرقة أقلام ولوحات ودفاتر وأسلاك كهربائية من مدرسة في محلة الفردوس من خلال تسلق الجدار وخلع الباب الرئيسي وخلع أقفال عدد من غرف المدرسة، والعودة لنفس المدرسة وسرقتها لثلاث مرات بنفس الطريقة السابقة.

*سرقة قطعة خارجية لمكيف مثبت على جدار أحد الأبنية في محلة الفرقان وتكسيره واستخراج مادة النحاس منه وبيعها وسرقة أسلاك نحاسية من أمام منزل مواطن في محلة باب النصر.

كما اعترف المقبوض عليه (مصطفى. ك ) بأنه يمتهن النشل وقام بارتكاب عدة عمليات نشل مبالغ مالية وأجهزة خليوية من عدة أشخاص من أماكن ازدحام المواطنين والمرافق العامة ومواقف الباصات.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

القبض على شخص يتعامل بغير الليرة السورية

في إطار متابعة المتعاملين بغير الليرة السورية، وبعد ورود معلومات الى فرع الأمن الجنائي في حمص حول قيام شخص بالتعامل بغير الليرة السورية وبمبالغ مالية كبيرة.

ومن خلال المتابعة والمراقبة تمكن الفرع المذكور من إلقاء القبض عليه على متن سيارته الخاصة نوع ( ميتسوبيشي لانسر ) وتبين أنه يدعى ( س. د)، وضبط بحوزته مبلغ مالي وقدره /17.290.000/ل.س سبعة عشر مليون ومائتين وتسعون ألف ليرة سورية، ومبلغ / 9.458/ تسعة آلاف وأربعمائة وثمانية وخمسون دولار أمريكي، و/15.625/ وخمسة عشر ألف وستمائة وخمسة وعشرين درهم إماراتي و/19.950/ تسعة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريال سعودي، و/325/ ثلاثمائة وخمسة وعشرون دينار كويتي، و/200/ مائتي يورو، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على شراء عملات أجنبية من أشخاص مغتربين بطريقة غير قانونية وبيعها لعدة أشخاص مقابل المنفعة المادية.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه وحجز سيارته المذكورة، وسلمت المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي ومازال البحث مستمراً عن كافة المتورطين ببيع وشراء العملات الأجنبية.