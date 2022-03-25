منتخبنا يحقق أول 3 نقاط في تصفيات كأس العالم

حقق منتخبنا الوطني فوزاً كبيراً على المنتخب اللبناني بـثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب صيدا. وسجل أهداف المنتخب السوري كل من "علاء الدين الدالي" في الدقيقة 14 و"مارديك مارديكيان" في الدقيقة 38 من ركلة جزاء بعد عرقلة "خالد كردغلي"، أما الهدف الثالث فجاء بأقدام "محمد المرمور" في الدقيقة 44 بعد جملة فنية رائعة داخل الصندوق. لينتهي الشوط الأول سورياً بامتياز.

أما الشوط الثاني فقد شهد العديد من أعمال الشغب حيث تأخرت انطلاقته لأكثر من 10 دقائق بسبب أعمال الشغب من طرف الجمهور اللبناني ورمي حكم الراية بعبوات المياه. التأخر كان له تأثيره السلبي على المباراة حيث لم يشهد الشوط الثاني الكثير من الفرص باستثناء بعض الهجمات اللبنانية التي كان لها "المدنية" بالمرصاد.

وفي الدقيقة 70 عادت المباراة للتوقف بعد أعمال الشغب التي قام بها الجمهور اللبناني ورمي لاعبي المنتخب السوري وإصابة عمر جنيات، مما أدى لتوتر الأجواء مع الجمهور السوري، ليقوم الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم بإيقاف المباراة.

التوقف دام لأكثر من 45 دقيقة، ثم عادت المباراة لاستكمال آخر 20 دقيقة، والتي لم تشهد أي تغيير يذكر إذا كان من الواضح أنها كانت لاستكمال الدقائق المتبقية لا أكثر.



بهذا الفوز اتفع رصيد منتخبنا إلى 4 نقاط بعد فوز وتعادلين، في حين تجمد رصيد المنتخب اللبناني عند 6 نقاط.



