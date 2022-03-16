واشنطن تتجه لتزويد مصر بمقاتلات متطورة

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تزويد مصر بمقاتلات إف-15 بحسب ما أعلن الجنرال فرانك ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية الثلاثاء.

وقال ماكينزي، خلال جلسة في الكونجرس :"بالنسبة لمصر، أعتقد أن لدينا أخبارا جيدة تتمثل في أننا سنزودهم بطائرات إف-15، وهو عمل طويل وشاق".

ولم يقدم ماكنزي، تفاصيل عن التوقيت أو عدد طائرات إف-15، التي تصنعها بوينج ، والتي سيتم تزويد مصر بها.

ويأتي إعلان الجنرال الأمريكي بعد أيام فقط، من جدل مجلس الشيوخ بشأن بيع طائرات شحن إلى مصر بقيمة 2.2 مليار دولار.

وفي شهر كانون الثاني الماضي، وافقت الإدارة الأمريكية على صفقة محتملة تشمل أجهزة رادار للدفاع الجوي وطائرات من طراز سي-130 إلى مصر بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.

وفي الشهر نفسه، قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية إنّ إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم حرمان مصر مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار، "بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان".

وتعتبر طائرات إف-15 من أبرز الطائرات الأمريكية المقاتلة، حيث إنها لم تخسر مطلقاً في الاشتباكات، بحسب مواقع مختصة بالشؤون العسكرية.

موقع ديفينس أرابيك" قال إن المقاتلة الأمريكية إف-15، متعددة المهام، تعمل في جميع الأحوال الجوية، وتصنف بأنها طائرةَ تفوق جوي اعتراضية هجومية.



كما تعد الطائرة العمود الفقري للقوات الجوية في جميع أنحاء العالم، وتتميز بانخفاض نسبة المخاطر، فضلاً عن توفيرها قدرة حمولة لا مثيل لها.

وطورت الشركة المنتجة عدة أنواع من طائرة إف-15، منها طراز "إيجل سترايك"، وهي مقاتلة سريعة، تحلق على ارتفاعات عالية، وتستطيع تدمير أهداف جوية وأرضية في الليل أو في النهار .