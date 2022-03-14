اليوم الـ19 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

14-03-2022

اليوم الـ19 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الثامن

تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة في أوكرانيا لليوم الـ19 مركزة على ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، وسط استمرار المساعي للتوصل لحل سلمي للأزمة.

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