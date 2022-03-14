اليوم الـ19 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة في أوكرانيا لليوم الـ19 مركزة على ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، وسط استمرار المساعي للتوصل لحل سلمي للأزمة.
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