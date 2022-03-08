بوتين: لن نستدعي المزيد من جنود الإحتياط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إنّ جنود الخدمة الإلزامية في الجيش الروسي لن يشاركوا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وخلال حديث وجهه الرئيس الروسي إلى أقارب الجنود المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا، وفي يوم المرأة العالمي، أكّد بوتين أنّ "العملية سينجزها فقط العسكريون المحترفون".

وأضاف: "أود أن أؤكد أنّ الجنود في الخدمة الإلزامية لا يشاركون ولن يشاركوا في الأعمال القتالية، ولن يكون هناك استدعاء إضافي لجنود الاحتياط".

وقال بوتين: "أودّ أن أخاطب أمهات وزوجات وأخوات وعرائس وصديقات جنودنا وضباطنا الذين يدافعون الآن عن روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة. أتفهم قلقهنّ بشأن أحبائهن المقربين. فلتفخرن بهم مثلما تفتخر بهم الدولة بأكملها وتقلق عليهم".

وتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها، إذ أعلنت القوات الروسية سيطرتها، أمس الإثنين، على مدينة أزيوم الاستراتيجية جنوبي شرقي خاركوف.

وتسمح السيطرة على أزيوم بقطع طرق إمدادات القوات الأوكرانية في دونباس، وفتح الطريق إلى خاركوف من الجنوب الشرقي، كما تسمح السيطرة على أزيوم بتجزئة القوات الأوكرانية في دونباس إلى مجموعتين وتطويقهما.

وأعلنت روسيا وقف إطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية بدءاً من العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء.

