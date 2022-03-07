تفاصيل مكالمة الـ105 دقائق بين بوتين وماكرون

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الأحد، أن محادثات هاتفية استمرت ساعة و45 دقيقة، بين الرئيس الفرنسيإيمانويل ماكرون، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر قصر الإليزيه في بيان له، أن ماكرون طلب من بوتين هدنة إنسانية للسماح بخروج المدنيين عبر ممرات آمنة.



وقال الإليزيه عقب الاتصال: «الوضع في أوكرانيا يزداد سوءاً، وبوتين يكرر أنه مصر على تحقيق أهدافه دبلوماسيا أو عسكريا»

وأضاف البيان أن بوتين أكد أن أهدافه في أوكرانيا هي تحييدها عسكرياً، والقضاء على النازية، والاعتراف بضم روسيا للقرم، والاعتراف باستقلال دونباس.

كما أعلن الإليزيه أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين اتفقا على إشراك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ضمان أمن المواقع النووية في أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون أعرب لبوتين خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الأحد عن «قلقه العميق للمخاطر المحدقة بأمن وسلامة المواقع النووية جراء الغزو الروسي لأوكرانيا»، مشيراً إلى «ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة للتعامل معها».

وشدد ماكرون على الضرورة المطلقة لتجنب أي اعتداء على سلامة المواقع النووية المدنية الأوكرانية التي يجب ضمان أمنها وسلامتها وفقا لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقترحات مديرها العام.



وقال الإليزيه إن الرئيس الروسي اتفق على ضرورة أن تبدأ الوكالة الدولية للطاقة الذرية العمل في هذا الاتجاه بشكل فوري.

وشدد ماكرون على أهمية أن يتم في إطار هذا العمل ضمان سلامة وأمن جميع المواقع النووية المدنية في البلاد تحت إشراف السلطات الأوكرانية المعنية.



وأشار الإليزيه إلى أن الرئيس الفرنسي، سيجري مكالمة هاتفية بنظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، عقب مكالمته الأولى مع بوتيـن.