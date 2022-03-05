05-03-2022
بعد أن صدمهم ولاذ بالفرار القبض على سائق المركبة
أقدم سائق مركبة نوع ( داسيا سولينزا ) على الانعطاف الممنوع وعدم التقيد بالشاخصات المرورية ما أدى الى صدم ثلاثة أشخاص كانوا على متن دراجة نارية عند مفرق الصحة في مدينة حماه وإصابتهم ، ومن ثم لاذ سائق المركبة بالفرار.
على الفور تم إسعاف المصابين إلى مشفى حماه الوطني وهم بصحة جيدة ، وتم ملاحقة السائق من قبل فرع مرور حماه وإلقاء القبض عليه.
تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم أحالة سائق المركبة الى القضاء أصولا.
تهيب وزارة الداخلية بسائقي المركبات ضرورة التقيد بآداب وقواعد المرور .. والالتزام بمدلول الشاخصات المحددة لحركة السير على الطرق .. وذلك تفادياً لوقوع الحوادث المرورية المؤسفة والحفاظ على السلامة .
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