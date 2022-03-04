لماذا لا تستخدم روسيا سلاح الجو في أوكرانيا رغم تفوقه ؟

قدم الموقع العسكري "ميليتاري وتش ماغازين" تفسيراً للغز متمثل في عدم لجوء وزارة الدفاع الروسية إلى استعمال مكثف لسلاح الجو في أوكرانيا، رغم تفوقه وقوته النارية المرعبة

ويقول الموقع إن الجيش الروسي استخدم حتى الآن الصواريخ البالستية في تدمير البنية الجوية الحربية لأوكرانيا، وأنظمة الدفاع والمطارات، ممل سهل التقدم بطريقة أسرع.

ويشير الموقع إلى أن روسيا تمتلك أفضل المقاتلات في العالم، مثل سوخوي 35 وسوخوي 57 وسوخوي 27 وكذلك المقنبلات الكبرى مثل تو 160، ومع ذلك لم تستخدمها.

كما أنها لم تلجأ حتى الآن إلى استخدام أسلحة فتاكة، مثل الراجمة توس 1 والدبابات تي 90، رغم أنها استقدمت كل تلك الأسلحة، وركزتها في أراضي بيلاروسيا.

ويقدم الموقع تفسيران، لهذه الاستراتيجية العسكرية، الأول أن روسيا تريد إيصال رسالة، بأن الحرب الحالية هي عملية عسكرية محدودة لتغيير السلطة دون تدمير كبير.

والثاني، بأن هذه الأسلحة متروكة بحسب تطورات الحرب، لا سيما إذا امتدت إلى الجبهة الغربية من أوكرانيا، التي ستكون معبراً للسلاح الغربي، بحكم موقعها القريب من دول الناتو.

وتشير التقارير الغربية سواء ما تفيد به الاستخبارات البريطانية أو البنتاغون بأن الحرب قد تشهد تصعيداً خطيراً خلال الأيام والأسابيع المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.