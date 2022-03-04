روسيا تسيطر على أكبر محطة نووية في أوروبا

أعلنت القيادة العسكرية الروسية، اليوم الجمعة، أنها قامت بالسيطرة الكاملة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية الواقعة جنوبي أوكرانيا.

وجاء في بيان القيادة العسكرية إن «القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وذلك بعد اشتباكات مع المسلحين في محيط المحطة النووية».

وأضاف البيان أن المحطة النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها وهي تحت حماية القوات المسلحة الروسية.

وأعلنت الطوارئ الأوكرانية عن نجاحها في إخماد الحريق المندلع في بعض أقسام محطة زابوروجيه للطاقة النووي.

وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية في مدينة إنيرهودار في مقاطعة زابوريزكا، وهو أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وأصدرت الطوارئ الأوكرانية بياناً قالت فيه إن عملية الإخماد نجحت بعد نشوب حريق في القسم التدريبي من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وأضاف البيان: «بحسب المعطيات التي وردتنا اقتصرت الخسائر على الماديات دون وقوع إصابات أو ضحايا في المحطة».

وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن أوكرانيا أبلغتها بأن المعدات الأساسية في مخطة زابوريجيا للطاقة النووية لم تتأثر بعد اندلاع حريق هناك وأنه لم يحدث تغيير في مستويات الإشعاع.

وذكرت الوكالة أن السلطات الأوكرانية قالت إن المحطة الواقعة في جنوب شرق البلاد تعرضت للقصف خلال الليل.

وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم إنه لا يوجد ما يشير إلى ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة زابوريجيا، التي توفر أكثر من خمس الكهرباء المولدة في أوكرانيا.