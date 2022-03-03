محافظة دمشق توضّح حول حريق لاميرادا مول

إشارةً إلى ما تداولته صفحات على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) من معلومات حول قيام صاحب مول “لاميرادا” الكائن في شارع الحمراء بإشادة مخالفة بناء على سطح المول ليلاً مما تسبب باندلاع النيران داخل المبنى.

محافظة دمشق توضح الاتي:

– تم تشكيل لجنة كشفت على سطح البناء وتبين عدم وجود أي أعمال مخالفة.

– الأعمال التي كانت تتم هي عبارة إصلاح ولحام حديد في الطابق الخامس

بغرض تركيب إنارة جديدة و إصلاح الإنارة القائمة ونتيجة هذا اللحام حدث الحريق.

– أعمال الإصلاح هذه تمت بدون الحصول على إذن ترميم وليلاً وهو شيء مخالف للأنظمة والقوانين، وتم تنظيم ضبط بذلك، باعتبار أن أعمال الترميم تحتاج الحصول على إذن ترميم ويحد العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة بعد الظهر فقط.

– اللجنة قامت بالكشف على البناء للتأكد من سلامته وتم رفع الأنقاض عن الأملاك العامة.