السعودية تدعم اتفاق "أوبك+" للحفاظ على استقرار سوق النفط

أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، دعم المملكة لاتفاق "أوبك+".

وقال بيان للمجلس اليوم إن المملكة تدعو للحفاظ على استقرار سوق النفط.

وينص اتفاق "أوبك+" على زيادة إمدادت مصدري الخام من دول المنظمة والمنتجين 400 ألف برميل يوميا كل شهر.

وأكد المجلس أنه "يتابع ما يشهده العالم من تطورات على المستويات السياسية والأمنية"، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال المجلس، خلال جلسة برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إنه "يتابع ما يشهده العالم من تطورات على المستويات السياسية والأمنية"، مشيرا إلى "ما صدر عن مجلس التعاون الخليجي من التأكيد على دعم الجهود الدولية لخفض التصعيد في أوكرانيا من خلال الحوار والدبلوماسية".