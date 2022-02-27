سويفت: نستعد للامتثال للقيود المفروضة على البنوك الروسية

قالت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك “سويفت” إنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتنفيذ إجراءات جديدة للدول الغربية ضد بعض البنوك الروسية.

وأضافت في بيان “نتواصل مع السلطات الأوروبية لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة ونستعد للامتثال وفقاً للتعليمات القانونية”.

يأتي ذلك بعد إعلان دول غربية عقوبات جديدة شاملة على روسيا تضمنت حرمان بنوكها الرئيسية من الاستفادة من نظام “سويفت” المالي العالمي للتعاملات بين البنوك، في خطوة دعمتها أوكرانيا اليوم الأحد.

وقالت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون إنهم سيفرضون قيوداً على البنك المركزي الروسي “للحد من قدرته على دعم الروبل وتمويل جهوده الحربية”.

وأضافت هذه الدول: “عازمون على الاستمرار في فرض تكلفة باهظة على روسيا من شأنها أن تزيد من عزلة روسيا عن النظام المالي الدولي واقتصاداتنا”.

وجاء في بيان مشترك للولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية “سننفذ هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة”.

وجاء في البيان الذي نشره البيت الأبيض، إن هذه الدول “ستلتزم بضمان العمل ضد الأشخاص والكيانات التي تسهل الحرب في أوكرانيا، وإطلاق فريق عمل عبر الأطلسي الأسبوع المقبل يضمن التنفيذ الفعال لعقوباتنا المالية، كما سنقوم بالتنسيق لمواجهة المعلومات المضللة وغيرها من أشكال الحرب”.

ولم تذكر هذه الدول أسماء البنوك التي سيتم استبعادها لكن دبلوماسيا من الاتحاد الأوروبي قال إن حوالى 70% من السوق المصرفية الروسية ستتأثر. وكان الحلفاء تجنبوا في بادئ الأمر مثل هذه الخطوة إلى حد كبير بسبب مخاوف من التأثير على اقتصاداتهم.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الياباني دعم بلاده لإخراج روسيا من نظام “سويفت” المالي.

وفي وقت سابق وصف وزير المالية الفرنسي القرار بأنه “سلاح نووي مالي” بسبب الضرر الذي سيلحقه بالاقتصاد الروسي حيث سيوجه ضربة للتجارة الروسية ويجعل من الصعب على شركاتها القيام بتعاملات تجارية، وفق قوله.

ولكن نظراً لأن البنوك الروسية الكبيرة مندمجة بعمق في النظام المالي العالمي فقد يكون لمثل هذه العقوبات تأثير غير مباشر مما يلحق الضرر بالشركاء التجاريين في أوروبا وأماكن أخرى.

من جهته، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال على تويتر اليوم الأحد، “شكراً لأصدقائنا.. لالتزامهم باستبعاد عدة بنوك روسية من نظام سويفت”.

في المقابل، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف أنّ العقوبات المفروضة على روسيا “لن تؤثر على العملية العسكرية الروسية التي سيتم إنجازها بالكامل حتى تحقيق أهدافها”، مشيراً إلى أنّ “العقوبات فرصة ممتازة لإجراء مراجعة نهائية لجميع العلاقات مع الدول التي فرضتها”.



يُذكر أنّ الاتحاد الأوروبي أعلن منذ أيام فرض عقوبات على روسيا تشمل 351 برلمانياً و27 فرداً وكياناً، بعد أن اعترفت موسكو بسيادة جمهوريتَي دونيتسك ولوغانسك، بالإضافة إلى بنوك وقطاع الدفاع، وتقييد وصول روسيا إلى أسواق رأس المال الأوروبية.