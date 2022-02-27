الدفاع الروسية: تدمير 975 منشأة عسكرية أوكرانية

27-02-2022

الدفاع الروسية: تدمير 975 منشأة عسكرية أوكرانية

الدفاع الروسية- تدمير 975 منشأة عسكرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد أن الجيش الروسي تمكن منذ بداية عمليته الخاصة في أوكرانيا من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ويواصل تقدمه على عدة محاور.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن قواتها شنت خلال يوم أمس ضربات جديدة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى باستخدام صواريخ مجنحة من الجو والبحر ضد منشآت البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا مؤكدة أنها لا تضرب المدن والبلدات الأوكرانية بل تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المدنيين.

ولفت البيان إلى أن من بين المنشآت المستهدفة 23 مركزاً للإدارة وعقد الاتصالات و3 منصات للرادار و31 منظومة للدفاع الجوي المضاد من طراز “س 300 و بوك م 1 و اوسا” و48 محطة رادارية.

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