مانشستر يونايتد يتعثر مجدداً وهذه المرة أمام واتفورد

استمر مسلسل النتائج المتذبذبة لـ مانشستر يونايتد، بتعادله مع ضيفه واتفورد 0-0 مساء السبت، ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 47 نقطة، وبات مهدداً بفقدان المركز الرابع، حيث يقف خلفه آرسنال بفارق نقطتين، فيما رفع واتفورد رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

واعتمد مدرب مانشستر يونايتد رالف رانجنيك، على طريقة اللعب 4-2-3-1، حيث لعب فيكتور لينديلوف إلى جانب رافائيل فاران في عمق الدفاع بإسناد من الظهيرين أرون وان بياكا وأليكس تيليس.

وتمركز الثنائي فريد ونيمانيا ماتيتش في وسط الملعب، فيما تحرك الثلاثي بول بوجبا وبرونو فرنانديز وأنتوني إيلانجا، خلف المهاجم الصريح كريستيانو رونالدو.

في الناحية المقابلة، لجأ مدرب واتفورد روي هودجسون، إلى طريقة اللعب 4-3-3، حيث تكون الخط الخلفي من جيريمي نجاكيا وكريج كاثكارت وسمير وحسن كامارا.

وأدى عمران لوزا دور لاعب الارتكاز خلف ثنائي الوسط موسى سيسوكو وتوم كليفرلي، الذي تحرك خلف ثلاثي الهجوم المكون من إسماعيلا سار وجوشوا كينج وإيمانويل دينيس.

ومرر أليكس تيليس كرة من الجهة اليمنى، غمزها بوجبا ناحية رونالدو الذي لم يستطع السيطرة عليها، لتصل لاحقاً إلى إيلانجا الذي سدد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 29.



وأطلق فريد تسديدة من بعيد، لم تقترب من مرمى واتفورد في الدقيقة 34، واحتسب الحكم ركلة حرة ليونايتد، نفذها تيليس بيساره فوق المرمى بالدقيقة 37.

ورفع شاو عرضية من الناحية اليسرى، ارتقى لها وان بيساكا وسددها رأسية بجانب القائم في الدقيقة 75، وبعدها بدقيقة واحدة مرر رونالدو كرة نموذجية إلى مواطنه فرنانديز الذي وقف الدفاع أمام محاولته.



وانطلق واتفورد بهجمة مرتدة في الدقيقة 83، سدد على اثرها البديل السلوفاكي كوكا بجانب القائم الأيمن، وفي الدقيقة الأخيرة، وجّه سانشو تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ابتعدت قليلا عن الزاوية العليا لمرمى واتفورد.