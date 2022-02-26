طيران الإمارات قد تلغي صفقة طائرات بوينغ

كشف رئيس شركة “طيران الإمارات” في “دبي” أنّ «الشركة قد تلغي صفقة شراء طائرات ركاب من طراز “بوينغ 777 إكس” إذا تجاوز موعد دخول هذا الطراز الخدمة نهاية عام 2023».

“تيم كلارك” أوضح لمجلة “إيرلاين ريتينغز” المتخصصة في هذا المجال قائلاً: «بصراحة، إذا تجاوز الموعد عام 2023 واستمر لعام آخر، فمن المحتمل أن نلغي البرنامج».

وتشير بيانات الصناعة إلى أن “طيران الإمارات” أكبر شركة طيران دولية في العالم وأكبر مستخدم للطائرات ذات الجسم العريض.

وتُعَدّ “طيران الإمارات” أكبر مشترٍ للنسخة المطورة من طائرة “بوينغ 777”. ويواجه الطراز الجديد تدقيقاً إضافياً وتأخيرات في إصدار الشهادات في أعقاب أزمة السلامة المتعلقة بطائرات “737 ماكس”.

ومن المقرر أن تُعتمَد الطائرة في منتصف عام 2023، لكن كلارك، الذي أعرب عن إحباطه بسبب التأخيرات السابقة، قال لـ”إيرلاين ريتينغز” إنّ “بوينغ” قد أعطت رداً مشروطاً عندما سأل عما إذا كان تاريخ اعتماد الطائرة لا يزال كما هو.

ونقلت “إيرلاين ريتينغز” عنه قوله إن “بوينغ” صنعت 12 طائرة من طائرات الإمارات “777 إكس” ووضعتها في المخازن بلا محركات.

يذكر أن “طيران الإمارات” كانت قد طلبت أصلاً 150 طائرة من الطائرات ذات المحركين في عام 2013، لتصبح أكبر زبائنها إلى حد بعيد. وقلّصت في ما بعدُ الطلبية إلى 115 طائرة، وذلك إلى حدٍّ ما باستبدال طائرات “787 إس” بها، وقد سبق أن أشارت إلى أنه يمكن أن تستبدل بمزيد من الطائرات في هذه الطلبية طائرات “787”.