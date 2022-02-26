تطبيق مدفون في جهاز آيفون لا يعرف عنه أغلب المستخدمين

تختبئ في جهاز “آيفون” (iPhone) تفاصيل قد نجهلها وقد لا نحسن استعمالها، من بينها مثلا تطبيق “ماغنيفاير” أو المكبر وهو تطبيق لكاميرا خفية يساعد المستخدم، كما يوضح ذلك اسمه، على تكبير الأشياء والتعرف عليها ويعمل على تكبير الخط مما يسهل على القرّاء عملية الإطلاع على النصوص المكتوبة بخط يكاد لا يُرى.



كيف يمكننا العثور على هذا التطبيق المدفون داخل آبل؟ وكيف علمنا بوجوده وهو مختبئ بين تطبيقات وميزات هذه الأجهزة الذكية؟.

العملية بسيطة جداً، إذ يمكننا ذلك بمجرد سحب الشاشة الرئيسية من أعلى إلى أسفل ثم تدوين اسم التطبيق Magnifier.

وأبرز من تحدث على هذه التقنية الخفيّة التي تضم داخلها مرشحات ألوان خاصة تسهل عملية الرؤية كان صانع المحتوى مارلون وايرليس الذي لا ينفك ينشر فيديوهات مهمة على منصة “تيك توك”، فائزا بإعجاب المئات ممن لم يكونوا على علم بوجود هذه الميزة في هواتفهم الذكية.

حتى يسهل استعماله ولا يظل مدفوناً هكذا فتنسى أن وظائفه متاحة لك في كل حين، يمكنك أن تنقل التطبيق في مكان واضح على شاشتك الرئيسة أو أن تمرّ إلى الإعدادات وتدخل عليها إمكانية الوصول والبحث عن اختصارات إمكانية الوصول حتى يصير الوصول إلى هذا المكبر يسيرا باستخدام الزر الجانبي وسيكون الأمر أسهل بكثير من خلال النقر الثلاثي على هذا الزر الذي سيخول لنا دون بحث ولا عناء فتح التطبيق.

إمكانية أخرى يمكنك استعمالها وذلك باستخدام ميزة “باك تاب” (Back Tap) وتفعيلها أي بالنقر على الجزء الخلفي من الهاتف، لكنها ليست متاحة إلّا بعد التثبت من التحديث إلى “آي أو إس 14” أو إلى إصدار أحدث، لكن كيف يمكنني تحديث جهازي؟

كما سبق وقلنا، العملية سهلة جداً، حاول فقط أن تنتقل إلى الإعدادات كالعادة ثم إلى “عام” وبعدها إلى “تحديث البرنامج”.



هكذا تكتمل شروط تفعيل النقرة الخلفية فتمر إلى الإعدادات الخاصة بك، وتنزل إلى أسفل قبل أن تختار “إمكانية الوصول” ثم تنقر على خانة “اللمس” وتنزل مرة أخرى إلى الأسفل حتى تجد كلمتي “باك تاب” أين ستخير بين تشغيل “النقر المزدوج” أو “النقر الثلاثي”.