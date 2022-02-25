مصادرة ٦٥ أسطوانة غاز صناعي قبل وصولها إلى السوق السوداء بريف دمشق

25-02-2022

مصادرة ٦٥ أسطوانة غاز صناعي قبل وصولها إلى السوق السوداء بريف دمشق

ذكرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أن دوريات الحماية تمكنت بعد المتابعة والمراقبة الشديدة من ضبط  سيارة محملة بكمية ٦٥ أسطوانة غاز صناعي مخالفة في تغيير الوجهة  الأصلية لها وذلك بقصد  الاتجار بالمادة المدعومة من الدولة حيث تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالف وإحالته إلى القضاء المختص أصولاً وحجز الكمية المضبوطة وتسليمها إلى الجهات المختصة.. 

واضافت المديرية إن دورياتها مارست رقابتها اليومية على الأسواق حيث سجلت العديد من المخالفات ونظمت بحق أصحابها الضبوط التموينية اللازمة ونذكر منها على سبيل المثال ورشة حلويات في السيدة زينب بمخالفة حيازة بقايا انتاج حلويات بقصد إعادة تدويرها  ومخبز تمويني بمخالفة النقص بالوزن . و ضبط معمل مربيات في عربين بمخالفة عدم حيازة فاتورة شراء وموزع مواد غذائية في جرمانا بمخالفة إعطاء فواتير غير نظامية .

وباقي الضبوط تنوعت  بين مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول الفواتير وسحب عينات لمواد مختلفة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...