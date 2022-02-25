مصادرة ٦٥ أسطوانة غاز صناعي قبل وصولها إلى السوق السوداء بريف دمشق

ذكرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أن دوريات الحماية تمكنت بعد المتابعة والمراقبة الشديدة من ضبط سيارة محملة بكمية ٦٥ أسطوانة غاز صناعي مخالفة في تغيير الوجهة الأصلية لها وذلك بقصد الاتجار بالمادة المدعومة من الدولة حيث تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالف وإحالته إلى القضاء المختص أصولاً وحجز الكمية المضبوطة وتسليمها إلى الجهات المختصة..

واضافت المديرية إن دورياتها مارست رقابتها اليومية على الأسواق حيث سجلت العديد من المخالفات ونظمت بحق أصحابها الضبوط التموينية اللازمة ونذكر منها على سبيل المثال ورشة حلويات في السيدة زينب بمخالفة حيازة بقايا انتاج حلويات بقصد إعادة تدويرها ومخبز تمويني بمخالفة النقص بالوزن . و ضبط معمل مربيات في عربين بمخالفة عدم حيازة فاتورة شراء وموزع مواد غذائية في جرمانا بمخالفة إعطاء فواتير غير نظامية .

وباقي الضبوط تنوعت بين مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول الفواتير وسحب عينات لمواد مختلفة