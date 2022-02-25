الرئيس الأوكراني: "العالم تركنا لوحدنا في مواجهة روسيا

شكك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بالتزام حلفائه الغربيين، بدعم بلاده في مواجهة روسيا.

وقال زيلنسكي في تصريحات متداولة على وسائل الإعلام إنه سأل 27 قائدا أوروبياً عن ضمان عضوية بلاده في الناتو ولم يجيبه أحد.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "من مستعد لضمان عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي؟.. كلهم خائفون".

وأعرب زيلينسكي عن أسفه لأن بلاده "تُركت وحدها" في مواجهة الجيش الروسي الذي بدأ الخميس عملية عسكرية ضد بلاده.

وتابع: "لقد تركنا وحدنا للدفاع عن بلدنا.. مَن هو مستعدّ للقتال معنا؟ لا أرى أحداً".

كما أكد الرئيس الأوكراني، أنه الهدف رقم 1 بالنسبة إلى روسيا، مشيراً إلى أن "عائلته هي الهدف الثاني".

وكشف زيلينسكي عن تسلل قوات روسية إلى كييف بعد يوم من بدء الغزو الروسي لبلاده.

وأضاف "تلقينا معلومات عن دخول مجموعات تخريبية تابعة للعدو إلى العاصمة"، داعياً السكان إلى اليقظة والتزام حظر التجول.