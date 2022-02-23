23-02-2022
السماح بـ استيراد 20 ألف طن بطاطا من مصر
وافق مجلس الوزراء على السماح باستيراد كمية 20 ألف طن من مادة بطاطا الطعام من مصر خلال الفترة الممتدة ما بين 15 من الشهر الجاري حتى 15 من شهر آذار المقبل.
وتأتي الموافقة لتوفير المادة في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة ونوعية مقبولة في ظل تراجع المساحات المزروعة جراء تعرض المنطقة الوسطى للصقيع الربيعي من 2-3 مرات متتالية، وعدم القدرة على تخزين كميات كبيرة من البطاطا وذلك لارتفاع تكاليف التخزين، علماً أن المساحات المزروعة في المنطقة الساحلية كعروة ربيعية تقدر بـ 662 هكتاراً والكمية المتوقع إنتاجها تبلغ نحو 20 ألف طن.
مجلس الوزراء
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