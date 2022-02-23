السماح بـ استيراد 20 ألف طن بطاطا من مصر

الأيهم صالح: في حين تمسك ثوار كندا بالقوانين وأصروا على الالتزام بها، لم تكترث الحكومة بأي قانون. مثلا حصلت عدة اعتقالات في صفوف الثوار، واستسلم الثوار للاعتقال مباشرة وهم يعتقدون أن القانون في صفهم، ولكن الشرطة التي اعتقلتهم لم تأخذهم إلى السجن، بل أخذتهم إلى مناطق جرداء وألقتهم على قارعة الطريق ليواجهوا برد الشتاء الكندي في العراء، ثم أنكرت أنها اعتقلت أي أحد. في إحدى الحالات وصلت الشرطة لدرجة تفعيس امرأة عجوز على عكاز بالأقدام أمام الكاميرات ثم القول أن الحادثة لم تحصل.

وهذا الأسبوع طلبت الحكومة من البنوك إيقاف حسابات آلاف الأشخاص بدون مستند قانوني، وقامت بعض البنوك بذلك، مما يؤدي لتعريض آلاف الأشخاص للإفلاس، ولعدم القدرة على شراء الطعام، وللطرد من منازلهم بسبب عدم القدرة على دفع الإيجار أو القروض. كما أعلنت الشرطة أنها ستصادر ممتلكات من شاركوا في الاحتجاجات وستبيعها بالمزاد العلني لتغطية تكاليف مرحلة الاحتجاجات، رغم أنه لا يوجد أي قانون في كندا يسمح بذلك. عمليا تقوم الحكومة الكندية بما يشبه قيام إرهابيي سوريا بالتكبير على ممتلكات الناس لنزع ملكيتهم، ولا يقف التشابه عند هذا الحد، فالحكومة الكندية تملك "قضاة شرعيين" يستطيعون تبرير أي سلوك تقوم به، وتملك تنسيقيات إعلامية تسوق كل ما تقوم به على أنه فرض عين عليها.