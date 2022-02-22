بوريل: قرار بوتين بشأن ضمان السلام في دونيتسك ولوغانسك عدوان مباشر على أوكرانيا

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن إرسال قوات لضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما يوم الاثنين، يعتبر عدوانا مباشرا على أوكرانيا.

وكتب جوزيب بوريل، على تويتر، "إن قرار الرئيس بوتين بشأن إدخال ما يسمى ببعثة حفظ السلام إلى ما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، هو عدوان مباشر آخر على أوكرانيا، وانتهاكا لوحدة أراضيها وسيادتها".



وتابع، "يجب أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن لبحث هذه القضية".

يأتي ذلك بعد تأكيد من الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أوروبية على رأسها فرنسا وبريطانيا بتوقيع عقوبات على روسيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.