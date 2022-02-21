البدء بتعديل عدادات سيارات الأجرة في دمشق

أعلنت محافظة دمشق اليوم البدء بتعديل عدادات سيارات الأجرة (التكاسي) العاملة ضمن المدينة وذلك بمقر فرع دمشق في الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات (السورية للشبكات) بمنطقة نهر عيشة.

وبين عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات مازن الدباس أنه بدءاً من صباح اليوم تمت المباشرة بتعديل عدادات السيارات حيث يحصل السائق بعد تعديل العداد على لصاقة توضع على الزجاج الأمامي تبين أن العداد تم تعديله.

وأشار الدباس إلى أن اللصاقات مكتوب عليها المبالغ الواجب دفعها من قبل الراكب إضافة إلى المبلغ الظاهر على شاشة العداد الحالي بحيث يضاف مبلغ 450 ليرة إلى شريحة العداد من 75 إلى 200 ليرة ومبلغ 800 ليرة إلى شريحة العداد من 225 إلى 350 ليرة والمبلغ المتراوح من 375 إلى 500 ليرة يضاف إليه 1100 ليرة وفي حال ظهرت شريحة العداد من 525 إلى 650 ليرة يتوجب على الراكب إضافة مبلغ 1400 ليرة.

ولفت الدباس إلى أنه عند ظهور المبلغ المتراوح من 675 إلى 800 على العداد يضاف إليه مبلغ 1800 ليرة ومن 825 إلى 950 يضاف مبلغ 2200 ليرة بينما يتوجب على الراكب دفع مبلغ 2500 ليرة إلى شريحة العداد فوق 1000 ليرة.

ودعا الدباس جميع المواطنين إلى تقديم شكوى بحق كل سائق لا يتقيد بالتعرفة المحددة أو يطالب بزيادة على المبلغ الواجب دفعه.

وكانت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق أصدرت في العاشر من الشهر الماضي التعرفة الجديدة لعدادات سيارات الأجرة العاملة ضمن المدينة.