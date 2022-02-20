أبو فريخة: مصر جاهزة لاستضافة أي بطولة عربية أو دولية

أكد الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة نائب الاتحاد العربي أن مصر جاهزة لاستضافة أي بطولة عربية أو قارية أو دولية وخاصة البطولات العربية ولم تتخلف عن أي مناسبة عربية إلا إذا كانت هناك ظروف قاهرة تحول دون ذلك كما حدث في بطولة منتخبات الرجال التي أقيمت في الإمارات مؤخرا نتيجة لاستضافتهم بطولة أندية العالم التي تزامنت مع البطولة العربية ومثلنا فيها الزمالك ومن جهة أخرى لوصول المدرب الكندي روي رنا في وقت متأخر لا يسمح له بإعداد المنتخب لبطولة المنتخبات.

وأضاف أن اتحاده يستعد الآن لتنظيم بطولتين عربيتين في شهر يوليو القادم على مستوى الناشئين والناشئات.

وفي معرض حديثه عن بطولة المنتخبات، أشاد ابو فريخة بما حققته من نجاحات كبيرة سواء على مستوى التنظيم وهذا ليس بغريب على الإمارات التي تملك منشطات وكفاءات إدارية وفنية عالية او على المستوى الفني أو الحضور الجماهيري مشيرا إلى العروض القوية التي قدمتها المنتخبات وخاصة لبنان وتونس علاوة على التواجد الملفات للجمهور.

وعن رؤيته للتحديات التي تنتظر مجلس إدارة الاتحاد العربي في الدورة الجديدة التي تمتد حتى عام 2024 أعرب أبو فريخة عن تفاؤله بنجاحات أكثر خاصة وأن المجلس يجمع بين عنصر الخبرة المتمرس على تنظيم البطولات والدورات المختلفة والمحافظة على أقامتها في مواعيدها مستفيدا من العناصر الجديدة التي انضمت للمجلس والتي تملك افكارا تطويرية ستنعكس ايجابا على منظومة العمل في المرحلة القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن أبو فريخة يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العربي منذ عام 2012.