مهرجان العسل السوري الثالث ينطلق اليوم

ينطلق اليوم الملتقى العربي الثاني لتطوير قطاع النحل ومهرجان العسل السوري الثالث على أرض مدينة تشرين الرياضية في دمشق ويمتد خلال من 20 شباط حتى السادس والعشرين منه.

يقيم الملتقى فرع سورية لاتحاد النحالين العرب، ويتضمن محاضرات وندوات ومسابقات تشجيعية بمشاركة خبراء ونحالين من عدة دول عربية.

وأشار رئيس اتحاد النحالين العرب “أمانة سورية” المهندس إياد دعبول إلى أن اقامة المهرجان للعام الثالث على التوالي تأتي بعد النجاح الذي حققه بدورتيه السابقتين ومساهمته بالربط المباشر بين منتجي العسل والمستهلكين.

وبين دعبول أنه سيتم ضمن الملتقى العربي إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة مرض الفاروا “قراد النحل” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “يو ان دي بي” وبمشاركة عدد من المدربين ذوي الاختصاص.

