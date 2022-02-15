إلزام المستشفيات الخاصة والمخابر الطبية بإصدار الفواتير الإلكترونية

ألزمت “هيئة الضرائب والرسوم” في وزارة المالية، المستشفيات الخاصة والمخابر الطبية، بتطبيق آلية إصدار “الفواتير الإلكترونية” وربطها مع شبكة البيانات الضريبية في الوزارة.

فقد أصدرت وزارة المالية اليوم الأحد، القرار 152 الذي ألزمت بموجبه كل المستشفيات الخاصة العاملة في محافظتي دمشق وريفها، والمخابر الطبية في محافظة دمشق، باعتماد البرنامج الإلكتروني الخاص بربط البيانات الضريبية التابع للهيئة.

وبناءً على القرار الجديد، ستتم مراقبة قيمة الفواتير الصادرة من المستشفيات والمخابر وتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة عليها من قبل الوزارة إلكترونياً ومن دون تدخل بشري، حيث سيتمّ اعتماد الرمز التعريفي على كل فاتورة صادرة وربطها مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية.

وأمهلت الوزارة المكلفين المشمولين بالقرار مدة 30 يوماً لتطبيقه والعمل به تحت طائلة المحاسبة.

وكانت وزارة المالية قد ألزمت في وقت سابق، مطاعم الوجبات السريعة السياحية ومحال بيع السندويش بتنفيذ آلية الفواتير الإلكترونية.

سانا