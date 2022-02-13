ميليشيا (قسد) تداهم عدة منازل في حي غويران بالحسكة

أقدمت ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي اليوم على مداهمة عدد من المنازل في حي غويران بمدينة الحسكة بذريعة البحث عن فارين من سجن الثانوية الصناعية خلال الشهر الماضي.

وداهمت“ميليشيا (قسد) في الحسكة عدداً من المنازل في حي غويران بذريعة البحث عن فارين من سجن الثانوية الصناعية بعد تطويق القسم الجنوبي الشرقي من الحي بشكل كامل وتشديد الممارسات القمعية بحق الأهالي على الحواجز”.

وداهمت الميليشيا الأربعاء الفائت عدداً من المنازل في قريتي خربة الياس والذيبة شمال مدينة الحسكة بعد تطويقهما بشكل شبه كامل وفرض حظر كلي على دخول وخروج الأهالي واختطفت عدداً من المدنيين بذريعة ملاحقة فارين من سجن الثانوية الصناعية واقتادتهم إلى جهة مجهولة.