التعليم العالي تُعلّق الامتحانات الجامعية في الحسكة بسبب ممارسات "قسد"

أكد مدير فرع جامعة الفرات بالحسكة الدكتور جمال العبد الله الحمادة : أنه تم تعليق العملية الامتحانية في جميع كليات ومعاهد الحسكة اعتباراً من يوم السبت المقبل الثاني عشر من شهر شباط الجاري.

وأوضح الحمادة أن أمر التعليق جاء استناداً إلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي اشترط تعليق العملية الامتحانية، حتى يتم تسليم مباني إدارة فرع الجامعة وكليات الهندسة المدنية والاقتصاد والزراعة، المستولى عليها من قبل ميليشيا "قسد" إلى إدارة فرع الجامعة مع كامل محتوياتها وأثاثها والمستلزمات التعليمية فيها.

وأضاف مدير فرع الجامعة، أنه نتيجة الأحداث الأخيرة التي جرت في محافظة الحسكة ومانتج عنها من استهداف ميليشيا "قسد" لمباني كليات الهندسة المدنية والزراعية والاقتصاد والمعهد التقاني الهندسي وقيامهم بنقل الموجودات في تلك المباني المذكورة من أجهزة حواسيب، أثاث وفرش، سجلات وسواها، ومنعهم لطلاب كلية الهندسة الزراعية والكادر الإداري والتدريسي من الدخول إلى مبنى الكلية لاجراء ما بقي من المقررات الامتحانية التي توقفت، نتيجة للأحداث المشار إليها، ثم تم استئنافها في يوم الأحد الماضي السادس من شهر شباط الجاري، باستثناء طلبة كلية الهندسة الزراعية الذين تم منعهم من قبل ميليشيا "قسد" من الدخول إلى الكلية ومتابعة مقرراتهم الامتحانية.

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