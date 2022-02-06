نقابة المهن التمثيلية في مصر تصدر بياناً بخصوص أزمة الفنان محمد صبحي

بعد الجدل والأخذ والرد المتبادل بين الفنان محمد صبحي والمستشار تركي آل الشيخ أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر بياناً للرد على الجدل والاتهامات، وجاء بيان النقابة كالتالي: “تابعت نقابة المهن التمثيلية بكل إعجاب التطور الهائل في الحياة الفنية والثقافية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما له من أثر كبير في خدمة الإبداع والفن العربي وفي إطار المتابعة تلاحظ لنا في الأيام القليلة الماضية وجود تصريحات بدأت من الفنان القدير محمد صبحي عضو النقابة وتلاها ردود أفعال بعضها كانت غاضبة من بعض الأشقاء وإذ يهم النقابة أن تؤكد:

– أولاً : أن الفنان محمد صبحي قيمة فنية كبيرة وأعماله جزء هام من تاريخ الابداع المصري ولا يمكن المساس بقيمته.

– ثانياً : أن كل هيئة ثقافية إبداعية ترفيهية في أي دولة شقيقة وهي تضع سياساتها أو مسمياتها، فهو أمر يجب احترامه من الجميع ولا يجب أن يكون هناك أي تدخل في هذا الشأن.

– ثالثاً : إن التقدير الذي يلقاه ويلمسه الفنانون المصريون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية أمر يدل علي رقي وتقدير للفن والفنانين المصريين وهو مقدر جدا من قبل النقابة.

– رابعاً : إن النقابة تدعو الجميع بروح وقيم الفن العربي الي الكف عن أية تصريحات من شأنها أن تعكر هذه الحالة الفنية الرائعة التي يشهدها مجتمعنا العربي”

وكان الجدل وتبادل الكلام بدأ الاسبوع الماضي بعد رفض الفنان محمد صبحي مشاركة مسرحيته ” خيبتنا” في السعودية مقابل 4 ملايين دولاروذلك اعتراضًا على عرضها تحت شعار “الترفيه” ليرد عليه المستشار تركي آل الشيخ عبر التويتر و يصفه بـ “المشخصاتي”

الوطن أونلاين