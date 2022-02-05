ارتفاع أسعار النفط عالمياً لأعلى مستوى في 7 سنوات

وصلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات واندلاع حرب بين أوكرانيا و روسيا.

وصعد خام برنت 2.25 دولاراً أو 2.5 % إلى 93.36 دولار للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014 عندما لامس 93.70 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.59 دولاراً أو 2.9 % إلى 92.86 دولار للبرميل.

ولامس أعلى مستوياته منذ أيلول 2014، حين لامس 93.17 دولاراً للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

ورجح محللون هذا الأسبوع أن تتجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل نظراً لقوة الطلب العالمي، مشيرين إلى حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا كأحد أبرز مخاوفهم على الأسواق في عام 2022.

وقال ثلاثة محللين لمنتدى رويترز للأسواق العالمية إن «أسعار النفط سترتفع إذا تعطلت الإمدادات العالمية، وكذلك مع انتعاش الطلب بسبب تصاعد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، إلى جانب استئناف الأنشطة بعد عمليات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار الجائحة».