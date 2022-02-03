إضراب النقل العام في لبنان

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وما يعانيه لبنان من أزمات اقتصادية ومعيشية طاحنة، بدأ اتحاد نقابات النقل البري إضراباً مفتوحاً لمدة 3 أيام.

يأتي إضراب قطاع النقل في لبنان احتجاجاً على عدم وفاء الحكومة بوعودها السابقة، وسط ارتفاع أسعار الوقود والغلاء المعيشي، والوضع الاقتصادي المتردي.

ويطرح البعض تساؤلات بشأن توسيع رقعة الاضطرابات في لبنان، وتأثيرها على الدولة في ظل انسداد أفق الحل السياسي، لا سيما بعد الأزمة الخليجية الأخيرة.

وأقدم عدد من المواطنين اللبنانيين، أمس الأربعاء، على إقفال جميع الطرق الرئيسة المؤدية إلى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى طرقات أخرى، تلبية لاعتصام اتحاد نقابات النقل البري.

وأعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الإضراب العام في أيام 2 و3 و4 شباط، وشل البلد اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح الأربعاء 2 شباط حتى الثالثة بعد الظهر في كل المناطق اللبنانية وخلال اليومين 3 و4 في التوقيت نفسه.