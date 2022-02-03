تركيا تعلن مقتل أحد جنودها

قالت وزراة الدفاع التركية مساء أمس الأربعاء، إن جندياً تركياً قتل بعد تعرض موقع عسكري تركي قرب الحدود مع العراق إلى هجوم بقذائف الهاون شنه مسلحون أكراد.

وأضافت الوزراة أن الهجوم وقع في ناحية جيزرة في ولاية شرناك جنوب شرقي البلاد، محملة مسؤوليته لـ حزب العمال الكردستاني.

وكان الطيران الحربي التركي قد شن ليل الثلاثاء سلسلة غارات جوية على مواقع تابعة لمسلحين أكراد شمالي العراق وشمالي سوريا، وذكرت مصادر عراقية أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح ثمانية مسلحين.