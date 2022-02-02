ضبط إناث عواس مذبوحة بدون رقابة صحية بـ حماة  

02-02-2022

ضبط إناث عواس مذبوحة بدون رقابة صحية بـ حماة  

إغلاق محطة محروقات وضبط إناث عواس هزيلة مذبوحة بدون رقابة صحية بـ حماة  

ضبطت دوريات حماية المستهلك بحماة  اليوم إناث عواس  هزيلة مذبوحة من دون رقابة صحية وبيطرية، إضافة لمواد مجهولة المصدر ، ومخابز مخالفة بنقص الوزن، وأغلقت محطة وقود لإرتكابها مخالفات مسبقاً، وأحالت المخالفين إلى القضاء المختص.

وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود  أن الدوريات نظمت اليوم 26 ضبطاً، منها ضبطان بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز بحق مخبزي" طريق مصياف والأسطة".

وضبط لحيازة وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر بحق محل "ستار مون".

وضبط لذبح إناث العواس خارج المجزر البلدي بحق" الحايك البوشي".

وضبط لمخالفة الإعلان بسعر زائد للخضار والفواكه بحق "ح. الحجار".

وضبط بمخالفة الامتناع عن بيع الخبز التمويني بحق" ك. حبق".

وضبطان لمخالفة تعليمات تنظيم مهنة توزيع غاز البوتان.

و6 ضبوط لعدم حيازة فواتير خضار وفواكه ومواد غذائية ولحوم وموبايلات وإكسسواراتها وقطع غيار السيارات.

و7 ضبوط لعدم الإعلان عن أسعار الألبسة والخضار واللحوم الحمراء والفروج.
وأوضح أنه تم إغلاق محطة كفر الطون بريف حماة لارتكاب  صاحبها مخالفات جسيمة.


الوطن

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